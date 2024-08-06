الحرب على غزة: غارات على وسط القطاع ونسف مربعات سكنية برفح

جدد الجيش الإسرائيلي نسف المباني السكنية وتدمير المنازل شرقي مدينة رفح وفي حي تل السلطان، وذلك بغية إرغام قاطنيها على النزوح القسري، كما قصفت الطائرات منزلا بمنطقة السدرة في بلدة عبسان الكبيرة، ومناطق مأهولة في دير البلح.

دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة، الثلاثاء، يومها الـ305، وسط قصف مدفعي وغارات على وسط القطاع، في وقت أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية استهداف آليات وتجمعات للجيش الإسرائيلي في عدة محاور.

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وواصل الجيش الإسرائيلي هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في القطاع المحاصر، وسط استهداف لمراكز الإيواء وللنازحين.

وجددت المدفعية الإسرائيلي قصفها شمال مخيم النصيرات والمناطق الغربية لبيت لاهيا وشرق مدينة خانيونس، بينما شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات التي تركزت على دير البلح مدينة رفح ومحيطها.

وجدد الجيش الإسرائيلي نسف المباني السكنية وتدمير المنازل شرقي مدينة رفح وفي حي تل السلطان، وذلك بغية إرغام قاطنيها على النزوح القسري، كما قصفت الطائرات منزلا بمنطقة السدرة في بلدة عبسان الكبيرة، ومناطق مأهولة في دير البلح، ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 الماضي، إلى 39 ألفا و623 شهيدا، بالإضافة لـ 91 ألفا و469 مصابا بجروح متفاوتة؛ وفق أحدث تقرير لوزارة الصحة بغزة.