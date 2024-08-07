الحرب على غزة: عشرات الشهداء والجرحى في قصف عنيف

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ306 وسط قصف عنيف أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى، وسط استمرار إسرائيل سياسة التجويع التي تنتهجها بحق الفلسطينيين.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها على غزة، لليوم الـ306 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي يوميا، واقتراف مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من سكان القطاع.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ306 وسط قصف عنيف أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى، وسط استمرار إسرائيل سياسة التجويع التي تنتهجها بحق الفلسطينيين، وسط تصدي فصائل المقاومة الفلسطينية للاحتلال واستهدافا آليات وتجمعات جنوده في عدة محاور.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل منها إلى المستشفيات 30 شهيدا و66 إصابة، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية إلى 39653 شهيدا و91535 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وبعد اغتيال رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، في طهران الأسبوع الماضي، اختارت حركة حماس يحيى السنوار خلفا له، وبذلك يكون السنوار رابع من يترأس المكتب السياسي لحماس بعد موسى أبو مرزوق (1992 - 1996) وخالد مشعل (1996 - 2017) وإسماعيل هنية (2017 - 2024).

وتُبذل جهود خلال الأيام الأخيرة في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع المحاصر، وتحدث الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الثلاثاء، إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مكالمتين هاتفيتين منفصلتين، لمناقشة الجهود المبذولة لتهدئة الوضع في الشرق الأوسط والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وعقد صفقة تبادل أسرى بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل.

تغطية خاصّة ومتواصلة: