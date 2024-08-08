اعتقالات وإصابات بالضفة والاحتلال يفجر منزلا في دورا

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، حيث فجر الاحتلال منزلا في دورا قرب الخليل، فيما دارت اشتباكات متقطعة في عدة محاور أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

وفجرت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد مؤمن فايز المسالمة في بلدة دورا جنوب الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال دورا، وحاصرت منزل عائلة الشهيد مسالمة في حي الناموس غرب البلدة، بعد أن أغلقت الطرق المؤدية اليه بالسواتر الترابية، وأجبرت العائلة على اخلاء المنزل، وشرعت بتفخيخ جدرانه الداخلية، قبل أن يتم نسفه في وقت لاحق.

وكان الاحتلال أخطر العائلة بهدم المنزل في الخامس من شهر حزيران الماضي، علما أن مسالمة استشهد برصاص شرطة الاحتلال في الأول من نيسان/ أبريل الماضي، داخل أراضي الـ48.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة صوريف شمال غرب الخليل ونفذت عمليات دهم وتفتيش واعتقال، وسط تحليق لطائرات التصوير "دورون".

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وجابت عدة أحياء فيها، خصوصا أحياء: الثغرة، والسرج، والبستان، والحيلة، وقلافا، وداهمت العديد من المنازل، عرف من أصحابها: عبد المعطي حميدات، وفؤاد عزمي غنيمات، وعرفات منصور شحدة عابد.

واعتقلت قوات الاحتلال كلا من: أسامة يوسف عبد المعطي حميدات، وعرفات منصور شحدة، وآخرين لم يتسن معرفة هوياتهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أحمد عبدالله رزمك ونَجله مهند خلال اقتحام بلدة حبلة جنوب قلقيلية، والأسير المحرر والطالب في جامعة بيرزيت عبدلله نجم الدين من مدينة البيرة.