الحرب على غزة: شهداء بنسف مربعات سكنية وقصف مكثف وسط القطاع

تأتي الهجمات الإسرائيلية، وسط مقاومة مستمرة من فصائل المقاومة الفلسطينية التي تستمر في استهداف آليات وتجمعات قوات الجيش الإسرائيلي في عدة محاور.

دخلت الحرب على غزة، الخميس، يومها الـ307، حيث كثف الجيش الإسرائيلي من هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في القطاع، حيث طالت الهجمات المربعات السكنية والمناطق المأهولة لإجبار قاطنيها النزوح عنها قسرا.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وواصل الجيش الإسرائيلي قصف المنازل وتفجيرها ونسف المربعات السكنية في محافظة خانيونس، ووسط مدينة غزة، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط المجمع الإسلامي بحي الصبرة، ومخيم جباليا والمناطق الشرقية لبيت لاهيا شمال غزة، ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ الـ 7 من تشرين أول/أكتوبر 2023 الماضي، إلى 39 ألفا و677 شهيدا، بالإضافة لـ 91 ألفا و645 مصابا بجروح متفاوتة، وفق التقرير الإحصائي لوزارة الصحة بغزة.

وتأتي الهجمات الإسرائيلية، وسط مقاومة مستمرة من فصائل المقاومة الفلسطينية التي تستمر في استهداف آليات وتجمعات قوات الجيش الإسرائيلي في عدة محاور.