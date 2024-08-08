بلدية الاحتلال تجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها قسرا

يضم حي البستان يضم 116 منزلا، يأوي حوالي 1550 فردا، والعديد من المنازل قائمة قبل احتلال القدس.

أجبرت بلدية الاحتلال في القدس، اليوم الخميس، عائلة المطور على هدم منزلها قسرا في حي الشيخ عنبر ببلدة الزعيم بالقدس المحتلة، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص.

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واقتحمت طواقم بلدية الاحتلال برفقة القوات، الثلاثاء، شقة سكنية لعائلة محمد خلف عودة، في حي البستان في سلوان.

وحاصرت القوات كافة مداخل حي البستان، وأغلقت مداخله، ومنعت الوصول الى المنزل المهدد بالهدم، وبعد محاصرة كاملة اقتحمت القوات برفقة طواقم البلدية المنزل وطالبت ساكنيه الخروج منه، ثم شرعت بتنفيذ قرار الهدم مستخدمة أدوات الهدم اليدوية.

وأوضح عودة أن المنزل قائم على أرض الأجداد، ويعيش فيه مع زوجته و5 أطفال، ومساحته 80 مترا مربعا، وقائم منذ 15 عاماً.

كما اقتحمت القوات برفقة البلدية منزل عائلة يونس عودة، وطالبته بهدم منزله خلال يومين.

وأوضح عودة أن البلدية سلمته قبل 20 يوما "قرار هدم للمنزل حتى تاريخ 18/7/2024"، وهذا الأسبوع اقتحمت طواقم البلدية المنزل وطالبوني بتنفيذ الهدم خلال يومين، وإلا ستقوم هي بذلك.

وأوضح عودة أن منزله قائم منذ عام 2016، ويعيش فيه 10 أفراد.

يذكر أن بلدية الاحتلال أصدرت قرارات هدم لكامل حي البستان عام 2010، لبناء ما يسمى "حديقة الملك داوود" على أنقاض الحي، وتم تجميد المخطط وقرارات الهدم بعد رفض السكان والضغط الدولي.

وعلى مدار السنوات الماضية حاول السكان ترخيص الأبنية وتخطيط الحي للحفاظ على منازلهم وملكية الأراضي، وفي عام 2021 رفضت البلدية المخططات الهندسية لحي البستان، وخلال الفترة الأخيرة نفذت البلدية عمليات هدم داخل الحي.

ويضم حي البستان يضم 116 منزلا، يأوي حوالي 1550 فردا، والعديد من المنازل قائمة قبل احتلال القدس.