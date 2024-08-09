الحرب على غزة: شهداء وجرحى في غارات على النصيرات والمغازي وجباليا

واصلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف المنازل وتفجيرها ونسف المربعات السكنية في قطاع غزة، إذ نسفت عدة منازل غربي مدينة رفح.

آثار القصف الإسرائيلي على غزة (Getty Images)

استُشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، في غارات شنتها طائرات حربية إسرائيلية مستهدفة مخيمات النصيرات والمغازي وجباليا، ومدينتي خان يونس ورفح في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن ثلاثة مواطنين استُشهدوا كنا أُصيب آخرون من جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة مطر غربي مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة. واستشهد مواطنان إثر غارة أخرى للاحتلال استهدفت منازل بمخيم المغازي، وسط القطاع.

وأشارت مصادر محلية إلى قصف طائرات الاحتلال منزلا في بلوك 4 بمخيم جباليا شمالي القطاع، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين، بينما استُشهد وأُصيب عدد من المواطنين في استهداف خيمة نازحين في منطقة الشوافين في عبسان الكبيرة شرق خان يونس.

وواصلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف المنازل وتفجيرها ونسف المربعات السكنية في محافظة رفح، إذ نسفت عدة منازل غربي المدينة.

واستُشهد 39 مواطنا، ظهر أمس الخميس، إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدرستين تؤويان نازحين شرقي مدينة غزة، ومنازل وسط وجنوبي قطاع غزة.

وبلغت حصيلة الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 39 ألفا و699 شهيدا، بالإضافة لـ91 ألفا و722 مصابا بجروح متفاوتة، وفق التقرير الإحصائي لوزارة الصحة بقطاع غزة.

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