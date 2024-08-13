اعتقالات وإصابات بالضفة وسط مواجهات واشتباكات

تركزت حملة المداهمات والاقتحامات في مختلف المحافظات في الضفة، خلالها تم أيضا اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات في بعض المناطق خاصة في نابلس ورام الله خلال التصدي للقوات المقتحمة أسفرت عن إصابات بصفوف الفلسطينيين.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت حملة المداهمات والاقتحامات في مختلف المحافظات في الضفة، خلالها تم أيضا اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال، أربعة فلسطينيين من مدينة نابلس.

وقال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال اعتقلت القياديين في الجبهة الشعبية زاهر ششتري وكفاح أبو ظريفة من نابلس.

وشملت الاعتقالات، الشقيقين حسن ونصوح أبو سعدة من مخيم عسكر شرق المدينة، بعد مداهمة منزليهما والعبث في محتوياتهما.

واقتحمت قوات خاصة من جيش الاحتلال تلتها آليات الاحتلال العسكرية مخيم عسكر، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام والصوت، ما أدى إلى اندلاع مواجهات واشتباكات للتصدي للقوات المقتحمة التي تم استهدافها أيضا بعوة متفجرة.

وقالت سرايا القدس - كتيبة نابلس في بيان مقتضب: "يتصدى مقاتلونا لقوات العدو المقتحمة لمخيم عسكر القديم ويستهدفون قوات المشاة بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مباشرة".

وأصدرت كتائب شهداء الأقصى – نابلس بيانا جاء فيه: "يخوض مقاتلونا اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم عسكر القديم، بالأسلحة الرشاشة".

وأعلن الهلال الأحمر إصابة شاب برصاص الاحتلال في البطن خلالها اقتحام مخيم عسكر شرق نابلس.

في محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حسان مصطفى عامر بعد مداهمة منزله في بلدة علار، ومحمد سليم أعمر من منزله في بلدة عنبتا شرق المحافظة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين سامر سيالات وصالح نزال خلال اقتحام مدينة قلقيلية كما احتجزت قوات الاحتلال شابا وتنكل به خلال اقتحام بلدة حبلة جنوب المدينة.

إلى ذلك، اندلعت مواجهات في حيي الطيرة وأم الشرايط، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة 4 شبان بالرصاص الحي، من بينهم الشهيد الشاب معتز صرصور من مخيم الأمعري، وشاب دعسا بآلية عسكرية.

وأعلنت الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت الإضراب الشامل حدادا على روح الشهيد معتز صرصور الذي استشهد برصاص الاحتلال برام الله فجر اليوم.