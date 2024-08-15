الأمم المتحدة: العالم دخل مرحلة مظلمة مع تجاوز عدد القتلى في غزة 40 ألفا

ذكر تورك أن القانون الإنساني الدولي "واضح تماما حول الأهمية الأساسية لحماية المدنيين والممتلكات والمنشآت المدنية" ويشير إلى أن مكتبه وثق "انتهاكات خطرة لهذا الحق من قبل الجيش الإسرائيلي".

أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الخميس أن تجاوز حصيلة الشهداء الفلسطينيين في حرب قطاع غزة المتواصلة منذ عشرة أشهر الأربعين ألفا يشكل "مرحلة مظلمة للعالم أجمع".

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وقال تورك في بيان "بالمعدل قتل نحو 130 شخصا يوميا في غزة خلال الأشهر الـ10 الأخيرة. حجم الدمار الذي لحق بالمنازل والمستشفيات والمدارس ودور العبادة على يد الجيش الإسرائيلي صادم للغاية".

وأضاف "اليوم يدخل العالم أجمع مرحلة مظلمة. سكان غزة ينعون اليوم 40 ألف قتيل فلسطيني"، مشيرا إلى أن معظم الضحايا من النساء والأطفال.

وأكد "هذا الوضع الذي لا يمكن تصوره ناجم إلى حد كبير عن الانتهاكات المتكررة للقوات الإسرائيلية لقواعد الحرب".

وذكر تورك أن القانون الإنساني الدولي "واضح تماما حول الأهمية الأساسية لحماية المدنيين والممتلكات والمنشآت المدنية" ويشير إلى أن مكتبه وثق "انتهاكات خطرة لهذا الحق من قبل الجيش الإسرائيلي".

وتساءل "بينما يدرك العالم عجزه عن منع هذه المذبحة، أدعو جميع الأطراف إلى الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار وإلقاء السلاح ووقف هذه المجازر نهائيا".

كذلك دعا إلى الإفراج عن الرهائن و"الفلسطينيين المحتجزين تعسفيا". وتابع "لا بد من وضع حد للاحتلال الإسرائيلي غير القانوني ومن أن يصبح حل الدولتين المتفق عليه دوليا حقيقة واقعة".