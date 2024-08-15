الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

ذكر نادي الأسير أن قوات خاصة إسرائيلية اختطفت الشابين: عبد بدير، ونديم أبو الرب، عقب التسلل لـمدينة طولكرم، شمالي الضفة، بمركبات مدنية تحمل لوحات تسجيل فلسطينية.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات وتفتيشات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، فيما دارات اشتباكات مسلحة في عدة محاور.

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وداهمت قوات الاحتلال المنطقة الصناعية في مدينة البيرة، واعتقلت الشاب محمد فادي رمانة، عقب اقتحام وتفتيش منزل عائلته.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين عبد الرحمن محمود حامد، وأحمد نائل نمر، عقب دهم منزليهما في بلدة سلواد، قضاء رام الله.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمزة ماجد الحموز، بعد اقتحام منزل عائلته في مخيم الفوار.

وطالت الاعتقالات 4 شبان من مدينة الخليل، عقب اقتحام عدة حارات ومناطق في المدينة، وهم: سعيد أبو داود، وعبد الله بسام طه، وسالم أبو صبيح، وشابا من عائلة أبو حسين، عقب مداهمة منازلهم في منطقة واد السمن.

واعتقل الاحتلال من خربة قلقس، جنوبي الخليل، كلا من: زهير عبد الحليم أبو داود، ونعيم أبو تركي، وبسام داود أبو سنينة، وأنس وحيد أبو تركي، وقصي عبد العظيم أبو تركي، والشقيقين سلطان وصبحي أبو شخيدم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين حامد جرادات، وعهد إسحاق جرادات، عقب اقتحام بلدة سعير.

وذكر نادي الأسير أن قوات خاصة إسرائيلية اختطفت الشابين: عبد بدير، ونديم أبو الرب، عقب التسلل لـمدينة طولكرم، شمالي الضفة، بمركبات مدنية تحمل لوحات تسجيل فلسطينية.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر جهاد شحادة، عقب اقتحام وتحطيم منزل في بلدة جماعين جنوبي مدينة نابلس.