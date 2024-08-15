الحرب على غزة: هجمات مكثفة على رفح تسبق مفاوضات الدوحة

مع دخول الحرب على غزة يومها الـ314، واصلت القوات الإسرائيلية غاراتها وقصفها مناطق متفرقة في القطاع، وتركزت الهجمات على مدينة رفح التي شهدت نسف مربعات سكنية وتفجير عشرات المنازل.

كثف الجيش الإسرائيلي، الخميس، هجماته على مدينة رفح، في وقت من المقرر أن تبدأ جولة مفاوضات جديدة لوقف إطلاق النار، والتي ستجري في العاصمة القطرية الدوحة.

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ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ314، واصلت القوات الإسرائيلية غاراتها وقصفها مناطق متفرقة في القطاع، وتركزت الهجمات على مدينة رفح التي شهدت نسف مربعات سكنية وتفجير عشرات المنازل.

وجدد الطيران الإسرائيلي استهداف وقصف بلدة بني سهيلا، تزامنا مع إطلاق نار من قبل الطائرات المروحية، على النازحين في منطقة شرقي بلدة القرارة التي تعرض لنسف مربعات سكنية ومنازل لدفع قاطنيها على النزوح.

وقام الجيش الإسرائيلي، بعمليات نسف وقصف مدفعي تطاول مبان جنوبي حي الزيتون، فيما أطلقت الطائرات الحربية نيرانها باتجاه الحي السعودي وحي السلطان، كما طالت الغارات مناطق مأهولة في حي الصبرة، وذلك بعد يوم من الغارات التي خلّفت عشرات الشهداء والجرحى في مناطق عدة لاسيما في خانيونس.

ارتكب جيش الاحتلال مجزرتين أسفرتا عن 36 شهيدا و54 جريحا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الشهداء إلى 39965 والجرحى إلى 92294 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.