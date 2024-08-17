الأونروا: إسرائيل قلصت "المنطقة الإنسانية" إلى 11% من غزة

قالت مسؤولة الاتصالات بالأونروا، لويز ووتردج، في منشور على حسابها عبر "إكس"، إن "أوامر إخلاء (إسرائيلية) جديدة تستهدف آلاف الأسر الفلسطينية المتضررة وسط وجنوب قطاع غزة".

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" اليوم، السبت، من تقليص إسرائيل "المنطقة الإنسانية" المزعومة إلى 11% فقط من قطاع غزة، ما تسبب في حالة من الفوضى والخوف بين النازحين.

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وقالت في منشور على منصة "إكس"، إن "آلاف العائلات الفلسطينية تواصل النزوح في قطاع غزة مع إصدار السلطات الإسرائيلية أوامر إخلاء جديدة، ولا مكان آمنا يذهبون إليه".

وجددت الوكالة الأممية مطالبتها بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأمس الجمعة، طالب الجيش الإسرائيلي سكان شرق دير البلح وبلدة القرارة، وبلوكات في منطقة المواصي، ومدينة حمد وأحياء الجلاء والنصر شمال خان يونس بالإخلاء الفوري، مهددا بأنه سيبدأ "عملية عسكرية فيها".

جاء ذلك في مناشير ورقية ألقتها طائرات إسرائيلية على مناطق مختلفة في مدينتي دير البلح وخان يونس.

وبهذا الخصوص، قالت مسؤولة الاتصالات بالأونروا، لويز ووتردج، في منشور على حسابها عبر "إكس"، إن "أوامر إخلاء (إسرائيلية) جديدة تستهدف آلاف الأسر الفلسطينية المتضررة وسط وجنوب قطاع غزة".

وأشارت إلى أن "آلاف الأسر الفلسطينية المتضررة وصلت مؤخرًا إلى المنطقة التي استهدفتها مساء أمس (الجمعة) أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة، بعد أوامر تهجير سابقة في مدينة خانيونس الجنوبية".

كما سلطت الضوء على أن "لا شيء في قطاع غزة سوى النوافذ والمنازل والحياة المحطمة، والفلسطينيون محاصرون في هذا الكابوس الذي لا نهاية له".

وأرفقت ووتردج صورة تظهر حجم الدمار لأبنية بقطاع غزة سويت بالأرض وكذلك سيارات محطمة.