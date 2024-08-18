الحرب على غزة: شهداء في دير البلح وجباليا ونزوح متواصل بالقطاع

وسط القصف والغارات، تواصل آلاف العائلات النزوح في القطاع مع إصدار السلطات الإسرائيلية أوامر إخلاء جديدة، فيما لا يوجد مكان آمن تذهب إليه.

دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة، الأحد، يومها الـ317، حيث واصل الجيش الإسرائيلية شن هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في القطاع، حيث تركزت الهجمات على المناطق المأهولة ومحيط مراكز الإيواء للنازحين.

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وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية 3 شقق سكنية في مخيم جباليا، كما استهدف القصف منازل في دير البلح، ومنازل في مخيم النصيرات مع أوقع عشرات الشهداء والجرحى.

وجددت المدفعية الإسرائيلية نسف المنازل وقصف المربعات السكنية، حيث استهدف قصف مدفعي المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة، صباح اليوم، وحي الزيتون، ومنطقة عبسان الكبيرة شرق خانيونس، بلدة القرارة ومدينة حمد.

ووسط القصف والغارات، تواصل آلاف العائلات النزوح في القطاع مع إصدار السلطات الإسرائيلية أوامر إخلاء جديدة، فيما لا يوجد مكان آمن تذهب إليه.

وأوضحت وكالة "أونروا" أن إسرائيل قلصت "المنطقة الإنسانية" إلى 11 % فقط من قطاع غزة، ما تسبب في حالة من الفوضى والخوف بين النازحين.