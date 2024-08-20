الإعلام الحكومي بغزة: 25 شهيدا وعشرات الإصابات في 3 مجازر ارتكبها الاحتلال اليوم

ارتكب جيش الاحتلال اليوم، الثلاثاء، 3 مجازر وحشية من خلال قصف مدرسة مصطفى حافظ بمحافظة غزة راح ضحيتها 12 شهيدا، وقصف سوق بمدينة دير البلح راح ضحيته 9 شهداء، وقصف نقطة شحن هواتف نقالة بمحافظة خانيونس راح ضحيته 4 شهداء، كما أوقعت هذه المجازر عشرات الإصابات بين صفوف المدنيين؛ حسبما أفاد مكتب الإعلام الحكومي في القطاع.

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وجاء في بيان الإعلام الحكومي "يأتي ارتكاب هذه المجازر في إطار استكمال جريمة الإبادة الجماعية التي يستخدم الاحتلال العديد من السياسات لاستكمالها، ومنها سياسة استهداف المدنيين في مراكز الإيواء والنزوح واستهداف المدنيين".

وأدان بأشد العبارات استمرار ارتكاب جيش الاحتلال المجازر ضد مراكز النزوح والإيواء وضد الأسواق ومراكز تجمع المواطنين المدنيين؛ وفقا لما ورد في البيان.

كما حمل الإعلام الحكومي الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية والخطيرة لهذه المجازر المستمرة.

وطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والأممية وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال والإدارة الأميركية لوقف حرب الإبادة الجماعية ووقف المجازر ضد المدنيين في قطاع غزة.