الحرب على غزة: 3 مجازر جديدة ترفع حصيلة الشهداء إلى 40173

فاقم الجيش الإسرائيلي معاناة النازحين، حين واصل الهجمات على مراكز الإيواء، حيث اندلع حريق في خيام النازحين في بلدة القرارة في خانيونس جراء إطلاق نار من آليات عسكرية إسرائيلية.

ارتكب الجيش الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 34 شهيدا و114 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 40173 شهيدا 92857 إصابة منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر الماضي، وفق معطيات فلسطينية رسمية نشرتها وزارة الصحة بغزة الثلاثاء.

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وسع الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق عدة في قطاع غزة، وذلك مع دخول الحرب على غزة يومها الـ319، وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية بالقطاع بفعل القصف الإسرائيلي الذي طاول مختلف أنحاء القطاع وخاصة مراكز الإيواء للنازحين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مشترك مع جهاز الأمن "الشاباك" استعادة جثث 6 رهائن إسرائيليين احتجزتهم حركة حماس داخل نفق في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وفاقم الجيش الإسرائيلي معاناة النازحين، حين واصل الهجمات على مراكز الإيواء، حيث اندلع حريق في خيام النازحين في بلدة القرارة في خانيونس جراء إطلاق نار من آليات عسكرية إسرائيلية.

وتوغلت آليات عسكرية إسرائيلية باتجاه خيام النازحين بمنطقة الشاكوش بالمواصي، وسط إطلاق النار، بينما قصفت مقاتلات سلاح الجو مخيم البريج، وسيارة في محيط شارع الحشاشين شمالي رفح>

يأتي ذلك، في وقت قصف المدفعية الإسرائيلية حي الصبرة، ومدينة دير البلح، كما استهدف القصف محيط مدينة حمد في خانيونس، ما أوقع عشرت الشهداء والجرحى.