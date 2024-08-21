الحرب على غزة: شهداء بصفوف النازحين وهجمات على خانيونس ورفح

شهدت مناطق متفرقة وسط القطاع وجنوبه اشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي، حيث شهدت بعض محاور التوغل معارك ضارية خلال التصدي للقوات المتوغلة.

واصل الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق مختلفة في قطاع غزة، وسط نسف المنازل والمربعات السكنية واستهداف مباشر للنازحين في عدة مراكز للإيواء.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ودخلت الحرب الإسرائيلية غزة يومها الـ320 على التوالي، وسط تواصل المجازر الإسرائيلية التي تستهدف مراكز إيواء النازحين، وفي ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية.

وشهدت مناطق متفرقة وسط القطاع وجنوبه اشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي، حيث شهدت بعض محاور التوغل معارك ضارية خلال التصدي للقوات المتوغلة.

ووسع الطيران الإسرائيلي هجماته على القطاع، حيث شن سلسلة غارات استهدفت منازل ومربعات سكنية في مخيم جباليا وبلدة القرارة، ونسف الغارات مباني سكنية في رفح ومدينة خانيونس.

وجددت المدفعية الإسرائيلية قصف المناطق المأهولة ومراكز الإيواء واستهداف النازحين، وتركز القصف في وسط القطاع، ومواصي رفح، ومدنية حمد، ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى.