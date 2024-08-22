مواجهات واعتقالات بالضفة واشتباكات في طولكرم

نفذت قوات الاحتلال عملية عسكرية في طولكرم وضواحيها، حيث دارت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في محيط مخيم طولكرم، كما حاصرت القوات منزلا في ضاحية اكتابا وقصفته بقذائف الإنيرجا.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الخميس، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات مسلحة في عدة محاور في مدينة طولكرم، أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.

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ونفذت قوات الاحتلال عملية عسكرية في طولكرم وضواحيها، حيث دارت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في محيط مخيم طولكرم.

وحاصرت قوات الاحتلال مخيم طولكرم، كما حاصرت القوات منزلا في ضاحية اكتابا وقصفته بقذائف الإنيرجا.

ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات العسكرية، ترافقها جرافات من نوع "D9" لمدينة طولكرم، وحاصرت مخيم طولكرم بالمدينة، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات، تزامنا مع اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة.

وذكرت مصادر طبية أن شابا أصيب بالرصاص الحي، خلال المواجهات في طولكرم، بينما منعت مركبات الإسعاف من الدخول لمخيم طولكرم ونقل الإصابة.

وقال الهلال الأحمر أن طواقمه في طولكرم تعاملت مع إصابة حرجه بالرأس لشاب 37 عاما جراء قصف في مخيم طولكرم.

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى-طولكرم في بيان أن مقاتليها يستهدفون بالرصاص والعبوات الناسفة قوات الاحتلال التي تقتحم المخيم.

بدورها، قالت كتيبة طولكرم التابعة لكتائب القسام في بيان مقتضب إنها فجرت سلسلة من العبوات الناسفة في آليات إسرائيلية بمحيط مخيم طولكرم.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية برقة شرقي محافظة رام الله والبيرة، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز، مما أدى لحالات اختناق، وعلى إثر ذلك اندلعت مواجهات مع فلسطينيين حاولوا التصدي للاقتحام.

وقال الهلال الأحمر: "طواقمنا في رام الله والبيرة تتعامل مع إصابة فتى عمره (17عاما) نتيجة إصابة شظايا رصاص حي في بلدة كفر عقب".

وأُصيب 3 فلسطينيين بالرصاص الحي، وذلك خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت في مخيم بلاطة شرق نابلس.

واقتحمت أربع دوريات للاحتلال المخيم من جهة حاجز بيت فوريك وتمركزت قبالة مداخله الشمالية.

وذكر الهلال الأحمر، أن طواقمها تعاملت مع ثلاث إصابات في المخيم، منها إصابة فتى يبلغ من العمر 16 عاما برصاصة حية في القدم، وإصابتان بشظايا رصاص حي في الرقبة واليد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

واعتقلت قوات الاحتلال الفتى شادي عاهد موسى (15 عاما)، خلال تواجده في سهل دير بلوط، غربي مدينة سلفيت، ونقلته إلى البرج العسكري المقام على مدخل البلدة.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب وسيم أبو حمادة، من مخيم بلاطة للاجئين، أثناء مروره على حاجز "عورتا" العسكري جنوبي مدينة نابلس.

وأشار إلى اعتقال الاحتلال لكل من: الشاب عبد الرحمن العرايشي من إسكان روجيب، وشابا آخر مجهول الهوية من شارع عماد الدين بالجبل الشمالي بـمدينة نابلس.

وأعادت قوات الاحتلال، اعتقال الأسير المحرر أيمن عارف الحج محمد، بعد مداهمة منزله في بلدة بيت فوريك.

وطالت الاعتقالات رشيد رضوان، شقيق الشهيد سامر رضوان، بعد مداهمة منزل عائلته في بلدة عزون، شرقي مدينة قلقيلية.

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