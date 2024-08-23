الحرب على غزة: شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة

ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 40265 والإصابات إلى 93144 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات والشوارع، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

استُشهد وأُصيب عدد من الفلسطينين، فحر اليوم الجمعة، في غارات وقصف مدفعي اسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وعلى الصعيد السياسي، في اليوم الـ322 من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تتواصل الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت وصل فيه وفد إسرائيلي رفيع إلى العاصمة المصرية القاهرة، مساء أمس الخميس، لاستئناف المفاوضات المتعثرة بشأن وضع محور فيلادلفيا الحدودي الذي تحتله القوات الإسرائيلية منذ الاجتياح البري لرفح الفلسطينية، وكذلك مصير تشغيل معبر رفح بين مصر وقطاع غزة.

وميدانيا، أفادت مصادر صحية باستشهاد مواطن جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة المفتي شمال مخيم النصيرات، كما أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وفي السياق أفاد الدفاع المدني بوقوع عدة إصابات بقصف استهدف منزلا بمنطقة الشيماء في بيت لاهيا.

وأضاف أن دوار بني سهيلا شرق مدينة خانيونس، جنوبي القطاع، شهد قصفا مدفعيا أسفر عن العديد من الإصابات.

وكانت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي في خان يونس، أفادت، قبيل منتصف الليلة الماضية، بوصول جثامين ثلاثة شهداء بينهم طفل، جراء غارة شنتها طائرات الاحتلال على تجمع للمواطنين في بلدة عبسان شرق خان يونس، جنوبي القطاع.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف من طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين شرق حي الزيتون في مدينة غزة.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 40265 والإصابات إلى 93144 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات والشوارع، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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