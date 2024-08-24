الحرب على غزة: شهداء وجرحى في دير البلح والاحتلال يهاجم خيام النازحين

استشهد، في وقت سابق من فجر اليوم، 9 فلسطينيين بينهم طفلان وامرأة، وإصابة 15 آخرين على الأقل جراء قصف الاحتلال منزلا في شارع المدرسة بحي الأمل غربي خان يونس

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، صباح اليوم السبت، في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات وسط غزة.

وكان استشهد، في وقت سابق من فجر اليوم، 9 فلسطينيين بينهم طفلان وامرأة، وإصابة 15 آخرين على الأقل جراء قصف الاحتلال منزلا في شارع المدرسة بحي الأمل غربي خان يونس، بينما أصيب آخرون جراء قصف مدفعي إسرائيلي في محيط شارع السلام في جورة اللوت، ومحيط منطقة التحلية جنوب وشرق المدينة.

وذكرت تقارير عربية أن الاحتلال هاجم خيام النازحين صباح اليوم، شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بواسطة إطلاق نار من مسيرات إسرائيلية ما أدى لوقوع إصابات.

فيما نفذت دبابات الاحتلال، قصفا مدفعيا متوغلة بمنطقة حكر الجامع بدير البلح وسط اشتباكات مع المقاومة.