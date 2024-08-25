الحرب على غزة: غارات على مناطق متفرقة في القطاع ومقتل جندي إسرائيلي

شن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية والنزوح الإجباري لأكثر من 1.7 مليون فلسطيني داخل القطاع.

واصل الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، غاراته على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية والنزوح الإجباري لأكثر من 1.7 مليون فلسطيني داخل القطاع.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه على غزة لليوم الـ324 على التوالي، فيما توجه وفد من حركة حماس، السبت، إلى القاهرة إذ تجري مفاوضات سعيا لوقف الحرب. وأكدت قيادات في حماس، أمس، أن وفدا من الحركة، برئاسة د. خليل الحية، وصل إلى القاهرة للاستماع إلى الوسطاء حول مستجدات المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة. وكان مسؤولون إسرائيليون وأميركيون قد ناقشوا في العاصمة المصرية القاهرة، يومي الخميس والجمعة، مسألة إدخال قوات دولية إلى محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر، تكون بديلة عن وجود قوات الاحتلال في المنطقة، والذي يصر عليه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وتراجع جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، من مناطق شمالي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، كاشفا عن دمار واسع في المباني السكنية وممتلكات الفلسطينيين. وخلال الأيام الماضية، توغلت الآليات الإسرائيلية في المناطق الشمالية للمدينة الواقعة جنوبي القطاع، لكنها تراجعت السبت، وتتموضع الآن في المناطق الشرقية للمدينة.

وصرحت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خمس مجازر ضد العائلات في القطاع خلال الـ48 ساعة، وصل منها إلى المستشفيات 69 شهيدا و212 إصابة، مشيرة، في تقريرها اليومي، إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40 ألفا و334 شهيدا و93 ألفا و356 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

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