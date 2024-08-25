وزارة الصحة في غزة تدعو إلى حماية مستشفى "شهداء الأقصى" في دير البلح

قالت الوزارة، في بيان: "نتيجة إعلان الاحتلال الإسرائيلي أن محيط مستشفى شهداء الأقصى منطقة عمليات، حدثت حالة من الهلع بين المرضى؛ ما دفع بعضهم إلى الهروب من المستشفى؛ خوفا من تكرار سيناريو اقتحام المستشفيات الأخرى".

دعت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء الأحد، إلى حماية مستشفى "شهداء الأقصى" في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة والمرضى والكوادر الصحية فيه؛ بعد أمر إخلاء إسرائيلي لمنطقة قريبة منه.

وقالت الوزارة، في بيان: "نتيجة إعلان الاحتلال الإسرائيلي أن محيط مستشفى شهداء الأقصى منطقة عمليات، حدثت حالة من الهلع بين المرضى؛ ما دفع بعضهم إلى الهروب من المستشفى؛ خوفا من تكرار سيناريو اقتحام المستشفيات الأخرى".

وأكدت على "استمرار عمل المستشفى وتمسك الطواقم الصحية بتقديم رسالتهم (خدماتهم)، وأن هناك ما يقرب من 100 مريض لا يزالون في المستشفى، منهم 7 في العناية المركزة".

وشددت الوزارة على "ضرورة حماية المستشفى والمرضى والكوادر الصحية فيه".

والأحد، طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين بإخلاء منطقة "بلوك 128" شرقي مدينة دير البلح، والتي صنفها سابقا بأنها "آمنة" على حد زعمه، معتبرها حاليا "منطقة قتال خطيرة".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال عبر منصة "إكس": "إلى كل السكان والنازحين المتواجدين في حارة دير البلح البلد في بلوك 128 في المنطقة المحددة في الخارطة (مرفقة)، الجيش سيعمل بقوة ضد حماس والمنظمات في منطقتكم".

وشدد على أن المنطقة المحددة تعتبر "منطقة قتال خطيرة".

فيما أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان، بأن "مستشفى شهداء الأقصى لا يقع ضمن المساحة الحمراء التي حددها الاحتلال في الخريطة الجديدة بالمربع 128".

والأربعاء، طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي كل السكان والنازحين المتواجدين في مناطق بلوكي 129 و130 بإخلائها استعداد لمهاجمتها، في تقليص جديد لمناطق زعم سابقا أنها "آمنة".