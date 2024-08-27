وسط مواجهات واشتباكات: إصابات واعتقالات بالضفة والقدس

قامت قوات الاحتلال بتفتيش عشرات المنازل، حيث تم العبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، فيما دارت اشتباكات مسلحة في عدة محاور أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

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وقامت قوات الاحتلال بتفتيش عشرات المنازل، حيث تم العبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، فيما دارت اشتباكات مسلحة في عدة محاور أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت حملة المداهمات والاقتحامات في مختلف المحافظات في الضفة، خلالها تم أيضا اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، الشقيقين محمد وعز مفيد سيناوي نصاصرة، من مدينة نابلس، أثناء مرورهما على حاجز بيت فوريك، بينما بلغ عن استهداف قوات الاحتلال بعبوات ناسفة محلية الصنع في منطقة المساكن الشعبية بمدينة نابلس.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال وسام ثابت النجار وهشام ربعي من منطقة القفير في يطا، كما اعتقلت القوات شابا لم تعرف هويته خلال اقتحام مخيم العروب، كما اعتقلت القوات الإسير المحرر فراس قدري، وعاثت خرابا بمنزله في سلفيت.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم من محورها الجنوبي، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وجابت دوريات الاحتلال شوارع المدينة وتحديدا الحي الشرقي ودوار فرعون ودوار السلام.

وجاء ذلك بعد قصف قوات الاحتلال في ساعة متأخرة من الليلة الماضية لمنزل في مخيم نور شمس من طائرة مسيرة، أسفر عن استشهاد خمسة شبان بينهم طفلان.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة باقة الحطب شرق قلقيلية، حيث داهمت القوات عدة منازل وعاثت بها خرابا وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس، وشنت حملة مداهمات وتفتيشات في عشرات المنازل، حيث تم العبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، فيما اندلعت مواجهات في بعض المحاور بالمخيم.