الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت 46 فلسطينيا من الضفة، بينهم 25 من محافظة رام الله، حيث تم اقتيادهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأربعاء، حملة تفتيشات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها اعتقالات طالت العشرات من الفلسطينيين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت 46 فلسطينيا من الضفة والقدس، بينهم 25 من محافظة رام الله، حيث تم اقتيادهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال 21 فلسطينيا، بينهم أطفال، إثر عمليات اقتحام ودهم واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 6 شبان عقب عملية اقتحام واسعة لقرى شمال المحافظة، بينما أفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال حول أحد المنازل في بلدة بيت ريما لمركز تحقيق ميداني.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 25 شابا خلال اقتحام بلدة عارورة شمال غرب رام الله، وكذلك اعتقال الشابين سعيد جهاد سليمان، وشهير عايش عرار بعد مداهمة منزليهما في قرية قراوة بني زيد شمال رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الطفل عمرو ناصر عبد الكريم مفرج، وشقيقه محمد، ووالدهما، بعد أن داهمت منزلهم في قرية عارورة، بالإضافة لاعتقال جمال سميح الريماوي من بلدة بيت ريما.

وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل في بيت ريما، وحولت منزل عائلة حمادة عودة البرغوثي إلى مركز تحقيق ميداني.

وفي بيت فجار قضاء بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الطفلين همام عيسى طقاطقة، وعمار علي طقاطقة بعد اقتحام منزليهما في البلدة.

وطالت الاعتقالات، علي أبو بكر وأشرف جبريل، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما في مدينة قلقيلية، فيما أعادت القوات اعتقال الأسير المحرر إياد نوفل، بعد اقتحام منزله وتحطيم محتوياته في مدينة قلقيلية.

وفي ضاحية الرام شمال القدس المحتلة، اعتقلت شرطة الاحتلال إياد المطور ونجليه أحمد وموسى، بعد مداهمة منزلهم وتفتيشه.

وتشهد الضاحية حملة مداهمات واسعة مستمرة، لم تتضح بعد ما أسفرت عنه من عمليات اعتقال أخرى.

واعتقل الاحتلال 6 مقدسيين بعد إيقاف حافلة كانوا يستقلونها، بحسب ما أظهر مقطع مصور متداول، في بلدة بيت حنينا على ما أفاد مركز معلومات وادي حلوة.

واعتقلت قوات محمد جمال طميزي، في بلدة إذنا غرب الخليل، واستولت على مركبته، بعد أن فتشت منزله وألحقت أضرارا مادية فيه.

وشهدت مناطق في نابلس عمليات اقتحام ودهم وتفتيش دون أن يبلغ عن اعتقالات.