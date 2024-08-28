هدم منشآت بالقدس وإخطارات في بيت لحم واعتداءات للمستوطنين بالخليل

الاحتلال يهدد بهدم نحو 3000 منزل ومنشأة في المالحة، وفق مخطط استعماري يقوده وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منشآت وجرفت أراضي في حي وادي الجوز وبلدة صورة باهر بمدينة القدس المحتلة، فيما أخطرت سلطات الاحتلال بهدم 8 منازل في قرية المالحة شرق بيت لحم، مع تصاعد الهجمات الإرهابية للمستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

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وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن آليات الاحتلال هدمت بركسا يستخدم لغسيل المركبات في حي وادي الجوز، كما هدمت منشأة تجارية، وجرفت أرضا خاصة لعائلة سلمان الأطرش في بلدة صورة باهر.

وفي سياق التصعيد على المساكن للفلسطينيين بالضفة والقدس، أخطرت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، بهدم ثمانية منازل قيد الإنشاء في قرية المالحة في برية زعترة شرق مدينة بيت لحم.

وأفاد رئيس المجلس القروي في المالحة مراد جدال، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسلمت إخطارات بهدم منازل قيد الإنشاء، عرف من أصحابها: محمود محمد جدال وتبلغ مساحة منزله 120 مترا مربعا، ومنزل عبد القدر ذويب الذي تبلغ مساحته 120 مترا مربعا، ومنزل صفاء محمد الوحش والذي تبلغ مساحته 80 مترا مربعا، ومنزل حسين عويسات البالغة مساحته 80 مترا مربعا، بحجة عدم البناء دون ترخيص.

وأوضح أن الاحتلال يهدد بهدم نحو 3000 منزل ومنشأة في المالحة، وفق مخطط استعماري يقوده وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن سلطات الاحتلال سلمت يوم أمس الثلاثاء، ما مجموعه عشرة إخطارات بالهدم في المنطقة ذاتها، في سابقة خطيرة لم تحدث من قبل باعتبار هذه المنطقة مصنفة (ب).

ولفتت إلى أنها تنظر بخطر إلى شروع سلطات الاحتلال بإنفاذ قراراتها في هذه المنطقة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يستهدف ما مجموعه 167 كم (3%) من مجمل مساحة الضفة الغربية.

مستوطنون يهاجمون مساكن الفلسطينيين ويستولون عليها جنوب الخليل

هاجم مستوطنون، اليوم الأربعاء، مساكن الفلسطينيين وبركساتهم وفككوها واستولوا عليها في "واد الملاقي"، بقرية البويب شمال شرق بلدة يطا جنوب الخليل.

وأفاد شهود عيان بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين من مستعمرة "بني حيفر" اقتحمت بحماية قوات الاحتلال واد الملاقي بقرية البويب، وفككوا 6 مساكن من الصفيح وبركسات تعود ملكيتها لعائلة المهانية، واستولوا فجر اليوم عليها وعلى محتوياتها ونقلوها إلى جهة غير معلومة.

ومن الجدير بالذكر أن مستوطنين مسلحين اعتدوا قبل يومين على الأهالي في القرية المذكورة وحاولوا سرقة مواشيهم، وحين تصدى الأهالي لهم رشقوهم بالحجارة وضربوهم بالهراوات، ما أدى لإصابة ستة فلسطينيين بجروح ورضوض، كما اعتقل جنود الاحتلال حينها 12 فلسطينيا من القرية ونقلوهم إلى جهة غير معلومة.