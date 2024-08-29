الاحتلال يعلن اغتيال قائد كتيبة طولكرم أبو شجاع

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الخميس، اغتيال قائد كتيبة طولكرم محمد جابر الملقب "أبو شجاع"، وأربعة آخرين من أعضاء الكتيبة في تبادل لإطلاق النار في مخيم نور شمس.

استشهد 5 فلسطينيين، فجر الخميس، وذلك خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مخيم نور شمس قضاء طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الخميس، اغتيال قائد كتيبة طولكرم محمد جابر الملقب "أبو شجاع"، وأربعة آخرين من أعضاء الكتيبة في تبادل لإطلاق النار في مخيم نور شمس.

كما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان إصابة جندي إسرائيلي من وحدة "اليمام" الخاصة في تبادل لإطلاق النار في مخيم نور شمس.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيانه أن أبو شجاع "كان متورطا في العديد من العمليات المسلحة، وبتوجيه عملية إطلاق النار في شهر حزيران الماضي، والتي أسفرت عن مقتل المواطن الإسرائيلي أمنون مختار، كما كان ضالعا في عمليات مسلحة أخرى"، بحسب ما ورد في البيان.

وفي تفاصيل عملية اغتيال "أبو شجاع" أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه في حوالي الساعة الرابعة فجرا، حاصر الجيش الإسرائيلي مبنى في مخيم طولكرم، حيث كان يتواجد بداخله عدد من المسلحين الفلسطينيين من بينهم أبو شجاع.

وذكرت أن قوة من الجيش الإسرائيلي أطلقت صاروخًا صاروخا على المبنى المحاصر، خلال تبادل لإطلاق النار مع المجموعة المسلحة.

وفي نهاية الاشتباكات المسلحة استشهد قائد كتيبة طولكرم "أبو شجاع" و4 آخرين كانوا برفقته، فيما اعتقل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا مطلوبا من المبنى.

يشار إلى أن أبو شجاع المطلوب الأول في الضفة الغربية لجيش الاحتلال، هو قائد كتيبة طولكرم في الذراع العسكري للجهاد الإسلامي والمسؤول عن سلسلة طويلة من العمليات المسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.