الحرب في يومها الـ330: شهداء وجرحى وقصف يتواصل بأنحاء القطاع

تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ غارات جوية وقصف يطال مناطق سكنية وأحياء في عموم قطاع غزة، عقب إعلانه "سحب قواته" من مناطق في خانيونس ودير البلح بالجنوب والوسط.

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وتستمر حصيلة الضحايا بالارتفاع ووصلت إلى 40602 شهيد، و 93855 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الشوارع ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وكشف "الانسحاب" الذي أعلن عنه جيش الاحتلال، أمس الجمعة، من أحياء في خانيوس، بعد حوالي ثلاثة أسابيع من التوغل، عن دمار هائل في مئات المباني السكنية والمنازل وبالطرقات والبنية التحتية جراء القصف وأعمال التجريف.

سياسيًا، على صعيد "مفاوضات التهدئة، تشير مصادر فلسطينينة وعربية إلى "تلاشي الآمال" تدريجيًا بإمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، في ظل "عدم إحراز إي تقدم في جولة المفاوضات الأخيرة في الدوحة".

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