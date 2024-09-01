اقتحامات واعتقالات بالضفة وإصابات باشتباكات في نابلس

اقتحمت آليات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية المخيم، وسط إطلاق للرصاص الحي واندلاع اشتباكات ومواجهات مع عشرات الشبان.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأحد، حملة اقتحامات وتفتيشات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

ودارت اشتباكات في عدة محاور في مدينة نابلس أوقعت إصابات في صفوف الفلسطينيين.

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وأصيب شاب برصاص الاحتلال واعتقل آخر، خلال اقتحام قوات الاحتلال، مخيم عسكر شرقي مدينة نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر، بأن طواقمه نقلت إصابة بالرصاص الحي لشاب من مخيم عسكر الجديد للمستشفى.

واقتحمت آليات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية المخيم، وسط إطلاق للرصاص الحي واندلاع اشتباكات ومواجهات مع عشرات الشبان.

واعتقلت القوات الأسير المحرر سلوم جودة، الذي لم يمضي عن الإفراج عنه من سجون الاحتلال سوا شهرين.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من طالبات وطلبة جامعة البولتيكنك في الخليل.

وأفاد نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبة رغد وليد عمرو بعد مداهمة منزل عائلتها في قرية المجد، والطالبة يمامة إبراهيم الهريني من مدينة يطا بعد مداهمة منزل ذويها والعبث بمحتوياته.

وداهمت قوات الاحتلال منزل عائلة ملاك إحسان أبو وردة في مخيم الفوار، وسلمها بلاغا لمقابلة مخابراتها، حيث نقل عمها الأسير المحرر قبل شهر ونصف محمود أبو وردة من مخيم الفوار إلى المستشفى بعد تدهور في صحته عقب اقتحام منزله.

واقتحمت قوات الاحتلال بعدد من الآليات العسكرية بلدة حلحول شمال الخليل، واعتقلت الطالبة في جامعة البوليتكنك رغد خضر مبارك، والطالبة في جامعة الخليل آلاء محمد أبو دية وسلمت الطالبة ديما إسماعيل الواوي بلاغا لمقابلة مخابراته.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال وسط إطلاق القنابل الصوتية وقنابل الغاز.

ومن مدينة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد عرفات هاشم جمجوم من جبل أبو رمان، والطالب في جامعة البوليتكنك محمد ارفاعية.

كما واعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة البوليتكنك عيسى رامي عصافرة، بعد مداهمة منزله في بلدة بيت كاحل غرب الخليل.

وتفرض قوات الاحتلال منذ فجر أمس السبت إغلاقا على مداخل الخليل وعزلتها عن محيطها، وتشن مداهمات بعد العملية المزدوجة التي نفذها محمد إحسان ياقين مرقة وزهدي نضال أبو عفيفة في منطقة "عتصيون".

ومن محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، محمد أحمد أبو عليا، من قرية المغير، وصادرت القوات مركبة الشاب أبو عليا، بعد مداهمة منزل ذويه وتخريب محتوياته.

وفي محافظة جنين شمالي الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب صلاح العنتير، وداهم منزل سعيد قبلاوي بعد اقتحام بلدة برقين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على جنين ومخيمها لليوم الخامس، حيث ارتقى 12 شهيدًا وأصيب العشرات بجروح، عدا عن دمار كبير في البنية التحتية وانقطاع للكهرباء.