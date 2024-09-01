الحرب على غزة: شهداء وسط القطاع ورفح تحت القصف

شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع، وطالت الغارات محيط الكلية الجامعية جنوبي مدينة غزة، وشارع صلاح الدين، ومخيم المغازي، بينما تركزت الغارات على مدينة رفح.

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الأحد، يومها الـ331، حيث وسع الجيش الإسرائيلي هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في القطاع، في وقت أعلن العثور على 6 من جثث الرهائن الإسرائيليين الذي اختطفوا بالسابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، خلال الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس على مستوطنات "غلاف غزة".

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وشنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع، وطالت الغارات محيط الكلية الجامعية جنوبي مدينة غزة، وشارع صلاح الدين، ومخيم المغازي، بينما تركزت الغارات على مدينة رفح.

وجددت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية، والمناطق المأهول، واستهداف مراكز إيواء النازحين، في وقت واصلت الدبابات نسف المنازل لدفع قاطنيها على النزوح.

واستهدف القصف المدفعي منطقة الشاكوش في مواصي رفح، ومنطقة الزوايدة وسط القطاع، بينما قصفت الزوارق الحربية مناطق في غرب مدينة غزة، ما أقوع عشرتا الشهداء والجرحى.

وبذلك، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 40691 شهيدا، و94060 إصابة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023، الماضي، وفق المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة في غزة.