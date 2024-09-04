الحرب على غزة: نسف مربعات سكنية وسط القطاع ورفح تحت القصف

استهدفت المدفعية الإسرائيلية شمال غرب مدينة رفح، ونسفت مربعات سكنية، فيما فجرت دبابات إسرائيلية أبنية سكنية ومنازل في حي الزيتون، مع شن غارات جوية على منازل في حي الدرج، حيث أوقعت الهجمات عشرات الشهداء والجرحى.

جدد الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، نسف المربعات السكنية في وسط قطاع غزة، وسط قصف مدفعي على مناطق متفرقة بالقطاع، حيث تركز القصف على مدينة رفح، فيما شن الطيران الإسرائيلي سلسة غارات على القطاع، وذلك مع دخول الحرب على غزة يومها الـ334.

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وواصل الجيش الإسرائيلي هجماته البرية والجوية على مختلف مناطق القطاع ولا سيما حي الزيتون، وحي الصبرة، وحي الدرج، حيث استهدفت الهجمات محيط مراكز الإيواء وخيام للنازحين.

يأتي ذلك، في وقت استهدفت المدفعية الإسرائيلية شمال غرب مدينة رفح، ونسفت مربعات سكنية، فيما فجرت دبابات إسرائيلية أبنية سكنية ومنازل في حي الزيتون، مع شن غارات جوية على منازل في حي الدرج، حيث أوقعت الهجمات عشرات الشهداء والجرحى.

وارتكب الجيش الإسرائيلي ثلاثة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 33 شهيداً و67 إصابة خلال 24 ساعة، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40819 شهيداً و94291 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.