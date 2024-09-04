تخللتها مواجهات واشتباكات: اعتقالات بالضفة والقدس

تركزت حملة المداهمات والاقتحامات في مختلف المحافظات في الضفة، خلالها تم أيضا اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

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وفتشت قوات الاحتلال عشرات المنازل، حيث تم العبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، فيما دارت اشتباكات مسلحة في عدة محاور أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت حملة المداهمات والاقتحامات في مختلف المحافظات في الضفة، خلالها تم أيضا اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وتركزت حملة الاعتقالات في بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس المحتلة، حيث اعتقل الاحتلال 22 فلسطينيا بعد اقتحام واسع للبلدة.

وأجرى الاحتلال تحقيقا ميدانيا مع المعتقلين قبل أن يتم الإفراج عنهم، كما اعتقل الاحتلال شابا بعد إطلاق النار عليه أمام حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، دون معرفة طبيعة وظروف إصابته.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال عزمي عبد الحميد ابو اسنينه من منزله جنوب المدينة. وأغلقت قوات الاحتلال مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل ومنعت خروج الفلسطينيين منه.

واقتحمت قوات إسرائيلية خاصة مخيم العزة شمال بيت لحم وداهمت عددا من المنازل فيه، كما اعتقلت القوات طفلا بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة الخضر.

واعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب معاذ الخطاب بعد اقتحام منزله في مخيم الجلزون شمال رام الله، كما اعتقلت القوات الأسير المحرر داوود صالح عقب مداهمة منزله في منطقة رفيديا في نابلس، وماهر حسن عودة بعد اقتحام منزله في بلدة قصرة.