وسط اقتحامات ومواجهات.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة

اندلعت مواجهات عنيفة، إثر اقتحام قوات الاحتلال لمناطق متفرقة في الضفة، لا سيما مدينتي نابلس وأريحا، تخللها إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح وفجر الخميس، حملة اقتحامات وتفتيشات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في عدة مناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين بينهم صحافي وفتاة، عقب دهم وتفتيش منازل عائلاتهم والعبث بمحتوياتها.

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واعتقلت قوات الاحتلال فتاة عقب اقتحام عمارة سكنية في بلدة بيتونيا، كما اعتقلت القوات الصحافي علي دار علي، بعد دهم منزله في قرية برهام، وhلشاب زيدان راتب من منزل عائلته في بلدة قبيا، غربي رام الله.

وشنت قوات الاحتلال اقتحامات وتفتيشات في مناطق عدة في محافظة الخليل، ونفذت اعتقالات طالت، كلا من: يوسف غالب عطا هوارين وإبراهيم الرعناوي، بعد دهم منزلي ذويهما في بلدة الظاهرية، على ما أفاد نادي الأسير.

واعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت شابا لم تعرف هويته بعد على حاجز "عورتا" العسكري، شرقي مدينة نابلس، والشيخ غسان شحادة، بعد مداهمة منزله في قرية عوريف، جنوب مدينة نابلس، والعبث بمحتوياته.

ومن محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الرحمن عابد، من بلدة كفر دان، بعد التنكيل بعائلته واحتجازها لعدة ساعات، عقب اقتحام منزلها وتفتيشه وتحطيم محتوياته.

واندلعت مواجهات عنيفة، إثر اقتحام قوات الاحتلال لمناطق متفرقة في الضفة، لا سيما مدينتي نابلس وأريحا، تخللها إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة.

ودهمت قوات الاحتلال، فجر الخميس، مخيم عين بيت الماء غربي مدينة نابلس، وانتشرت في عدة أزقة وأماكن، وداهمت منازل الفلسطينيين، واخضعت بعضهم لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وأفاد سكان في المخيم، أن مقاومين فجروا عبوات ناسفة "أكواع" بآليات الاحتلال وأطلقوا الرصاص تجاهها خلال اقتحام مخيم العين.

وأصيب فتى برصاص الاحتلال، خلال اقتحام بلدة قريوت، جنوبي مدينة نابلس، وفق ما أفادت جمعية الهلال الأحمر.

وداهمت قوة من جيش الاحتلال بلدة حوسان، غربي مدينة بيت لحم، وانتشرت في منطقة المطينة ووسط البلدة، وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت صوب منازل الفلسطينيين.

وصرحت جمعية الهلال، بأن طواقمها الطبية تعاملت مع إصابة لرجل مسن (65 عامًا) نتيجة الاعتداء بالضرب عليه من قبل قوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر، قضاء أريحا.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر، وداهمت عدة منازل، دون الإبلاغ عن اعتقالات، تزامنًا مع مواجهات داخل المخيم.