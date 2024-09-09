اجتياح الضفة: مواجهات وإصابات واشتباكات في طولكرم وبلاطة

بموازاة الحرب على غزة، وسع الاحتلال عملياته العسكرية وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة ما أسفر عن استشهاد 692 فلسطينيا وإصابة نحو 5700، إضافة للمعتقلين.

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، اجتياح بلدات ومخيمات في الضفة الغربية المحتلة، واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم ومخيم بلاطة شمالي الضفة، واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال المتوغلة بالمنطقتين.

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واقتحمت مجموعة من آليات الاحتلال ترافقها جرافتان من النوع الثقيل مدينة طولكرم من محورها الغربي، وشرعت في تجريف البنية التحتية في منطقة العليمي، وسط تحليق طائرة استطلاع في سماء المدينة على ارتفاع منخفض.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرقي نابلس برفقة جرافة عسكرية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين وقوات من جيش الاحتلال على مدخل المخيم.

وبموازاة الحرب على غزة، وسع الاحتلال عملياته العسكرية وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة ما أسفر عن استشهاد 692 فلسطينيا وإصابة نحو 5700، إضافة للمعتقلين.