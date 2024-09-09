اعتقالات بالضفة والقدس والاحتلال يهدم منزلا في حزما ومزرعة بأريحا

ومنذ بداية العام الجاري، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 566 منشأة، منها 213 منزلا مأهولا بالضفة والقدس، وفق بيانات لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح وفجر الإثنين، مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، وداهمت عدة منازل واعتقلت فلسطينيين، في وقت هدمت جرافات الاحتلال منزلا من طابقين في بلدة حزما ومزرعة فلسطينية شمال أريحا.

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واقتحمت قوات الاحتلال منطقة جبل أبو رمان في الخليل، واعتقلت أيمت أبو عيشة بعد مداهمة منزله.

وفي مخيم قلنديا شمال القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود إمطير بعد مداهمة منزله، كما اعتقلت القوات وائل إسماعيل سلامة عبيات بعد مداهمة منزله في منطقة جبل الموالح شرق بيت لحم.

ومن محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال براء بسيم برغوث بعد مداهمة منزله في قرية باقة الحطب شرق المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة ومخيم طولكرم، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة، استهدفت خلالها المقاومة آليات الاحتلال بالعبوات الناسفة.

وقالت سرايا القدس-كتيبة طولكرم، في بيان مقتضب: "تمكن مقاتلونا من تفجير عبوة ناسفة معدة مسبقًا في آلية عسكرية في مخيم طولكرم محققين إصابات مباشرة".

وشهدت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس ومحيط مخيم بلاطة، اقتحاما لقوات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية، وشرعت بعمليات تجريف وتخريف بالبينة التحتية للمخيم.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير أبو مشعل غرب رام الله، ومخيم عايدة في بيت لحم، وعينبوس جنوب نابلس، دون التبليغ عن اعتقالات.

الاحتلال يهدم منزلا في بلدة حزما

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، منزلا في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت منطقة البيادر في بلدة حزما فجر اليوم، رفقة آليات ثقيلة، وهدمت منزلا مكونا من طابقين تعود ملكيته لعائلة مؤتمن عبد السميع صبيح.

وأجبرت قوات الاحتلال العائلة التي تسكن المنزل وعددهم 6 أفراد على إفراغه ثم شرعت بهدمه.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لتفريق أفراد العائلة والمواطنين في المنطقة.

الاحتلال يهدم مزرعة فلسطينية شمال أريحا

هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم الإثنين، منشأة زراعية، وقلعت أشجار نخيل في قرية مرج نعجة، شمالي مدينة أريحا، بحجة البناء دون ترخيص.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال، رفقة جرافات عسكرية، دهمت قرية مرج نعجة، وباشرت بعملية الهدم بحجة البناء دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وقال صالح سواركة إن قوات الاحتلال داهمت مزرعته وباشرت بهدمها. مبينًا أنها تضم أكثر من 5 بركسات زراعية، تستخدم للنخيل وبعضها للأغنام، كما خلعت أشجار نخيل في المزرعة.

ويوم 2 أيلول/ سبتمبر الحالي، هدمت قوات الاحتلال منشآت فلسطينية في قرية الديوك، شمال غرب مدينة أريحا.

ومنذ بداية العام الجاري، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 566 منشأة، منها 213 منزلا مأهولا بالضفة والقدس، وفق بيانات لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وتصاعدت عمليات الهدم في أريحا وفي مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة خلال الشهور الماضية، بحجة منع البناء في المناطق المصنفة (ج)، والبناء دون ترخيص.