افتتاح العام الدراسي بالضفة والحرب تحرم طلبة غزة المدارس

أفتتح العام الدراسي في مدارس الضفة الغربية، صباح اليوم الإثنين، في ظل حرمان طلبة قطاع غزة من التعليم للعام الثاني على التوالي، وذلك جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع والتي دخلت شهرها الـ12.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وافتتح العام الدراسي بالضفة التي تشهد عمليات عسكرية واقتحامات يومية ومتكررة، تركزت في الآونة الأخيرة في محافظات شمال الضفة لا سيما محافظتي جنين وطولكرم.

وبدأ العام الدراسي لهذا العام 2024-2025 في محافظات الضفةة، بينما حرم أكثر من 630 ألف طالب من مقاعد الدراسة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، بينهم أكثر من 58 ألف طفل حرموا من فرحة دخول الصف الأول بالمدرسة، بحسب بيانات لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

وأشارت وزارة التربية الفلسطينية إلى أن 90% من الأبنية المدرسية في جميع محافظات القطاع تضررت، فيما حرم 39 ألف طالب من أداء امتحان الثانوية العامة للعام المنصرم.

وفي محافظات الضفة، بلغ المجموع الكلي للطلاب 806 ألفا و361 طالب وطالبة، بينهم 616 ألفا و757 يلتحقون بالمدارس الحكومية، و45 ألفا و500 طالب في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، و144 ألفا و104 طلاب في المدارس الخاصة.

ويبلغ عدد المدارس في الضفة 2459 مدرسة، بينها 1937 مدرسة حكومية، و96 مدرسة تابعة لوكالة الغوث، و426 مدرسة خاصة.

ويبلغ مجموع المعلمين في المدارس قرابة 51 ألفا و500 معلم ومعلمة، بينهم 39 ألفًا و500 في المدارس الحكومية، و1947 معلم ومعلمة في مدارس "أونروا"، و10 آلاف معلم ومعلمة في المدارس الخاصة.