الحرب على غزة: شهداء بصفوف النازحين وهجمات عنيفة على القطاع

تتواصل الاشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي في محاور التوغل، في وقت لوحظ توغل محدود في شارع صلاح الدين شمالا، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف وقصف مدفعي عنيف.

وسع الجيش الإسرائيلي، الإثنين، هجماته البرية، والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وسط قصف مدفعي عنيف وغارات على مناطق مأهولة ومراكز الإيواء.

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ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها، الـ339، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية لحوالي 2 مليون نازح داخل القطاع، وسط تعمد القوات الإسرائيلية استهداف خيام وتجمعات النازحين.

ويأتي ذلك، في وقت تتواصل الاشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي في محاور التوغل، في وقت لوحظ توغل محدود في شارع صلاح الدين شمالا، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف وقصف مدفعي عنيف.

وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على المناطق المأهولة وقصفت مربعات سكنية ومسجد الشهيد سعيد صيام في حي الشيخ رضوان، كما استهدفت غارة منزلا في مخيم النصيرات، وطالت الغارات عمارة سكنية في مخيم البريج ما أوقع عشرت الشهداء والجرحى.

وارتكب الجيش الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية 3 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها إلى المستشفيات 33 شهيدا و145 إصابة، ما يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي في غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى 40.972 شهيدا و94.761 إصابة.