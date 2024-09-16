اقتحامات واعتقالات في الضفة

تركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

مواجهات مع الاحتلال في منطقة نابلس (Getty Images)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العين غرب نابلس بعدد من الدوريات، وانتشرت في عدة أماكن فيه، وداهمت بعض منازل الفلسطينيين..

وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير محمد خالد أبو رانجو في مخيم العين غربي المدينة، علما أنه اعتقل قبل عدة أيام.

وذكر فلسطينيون أن مقاومين تصدوا لقوات الاحتلال بإطلاق النار خلال اقتحامها لمدينة نابلس.

في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال قرية عوريف جنوب نابلس. بعدد من الدوريات، وداهمت بعض المنازل فيها، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

وأصيب شاب بالرصاص الحي، وآخر بجروح بعد اعتداء بالضرب تعرض له خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفادت مصادر طبية، بأن شابا (18 عاما) أصيب بالرصاص الحي في الفخذ، خلال انسحاب الاحتلال من مخيم بلاطة، عبر شارع القدس.

وأضافت المصادر أن شابا (23 عاما) أصيب باعتداء بالضرب خلال مداهمة الاحتلال منازل الفلسطينيين في المخيم قبل انسحابه منه.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية صرة، جنوب غرب نابلس، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال طفلا ووالده من قرية الجفتلك، شمال مدينة أريحا.

وأفاد نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل لؤي حامد أحمد مساعيد (12 عاما) ووالده، عقب مداهمة منزلهما.

واعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين محمد وإبراهيم نجوم والشاب أحمد العالم، وذلك بعد مداهمة منازلهم خلال اقتحام مخيم عقبة جبر في أريحا

واندلعت مواجهات مع قوات في بلدة بيت لقيا، غرب رام الله، أطلق خلالها الجنود الرصاص تجاه الفلسطينيين، دون أن يبلغ عن إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد دار موسى من بلدة دير عمار، كما داهمت عمارة سكنية خلال اقتحام حي المصايف في المدينة.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء فيها، واعتقلت الشاب محمد فريج من منزله بشارع النفق جنوب المدينة.

واعتدت قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على أحد الشبان خلال اقتحام بناية سكنية في حي داود بمدينة قلقيلية.