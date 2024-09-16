شهيد متأثرا بإصابته في طوباس

أفادت مصادر فلسطينية محلية بأن الشهيد أبو دواس هو أحد قادة الكتيبة بطوباس ومطارد للاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه أصيب بجراح خطيرة جراء استهداف مركبته قبل أيام.

استشهد سيف أبو دواس، فجر اليوم الإثنين، متأثرا بإصابته بقصف إسرائيلي استهدف مركبة الأسبوع الماضي في طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.

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وأفادت مصادر فلسطينية محلية بأن الشهيد أبو دوّاس هو أحد قادة الكتيبة بطوباس ومطارد للاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه أصيب بجراح خطيرة جراء استهداف مركبته قبل أيام.

وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، صباح اليوم، الإضراب العام والشامل حدادا على روح الشهيد أبو دواس، الذي استشهد متأثرا بجراحه نتيجة قصف الاحتلال لمركبة قبل أيام.

وشهدت محافظة طوباس خلال الأسابيع الأخيرة عدة عمليات اغتيال نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي لمقاومين عبر قصف مركباتهم أو بإطلاق النار المباشر اتجاههم.