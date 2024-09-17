مواجهات واعتقالات بالضفة واشتباكات في نابلس

اندلعت اشتباكات مساحة بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها مدنية نابلس ومخيم بلاطة، خلال التصدي للقوات التي اقتحمت المخيم وداهمت عددا من المنازل وعاثت بها خرابا وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر الثلاثاء، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات مسلحة في عدة محاور في مدينة نابلس خاصة في مخيم بلاطة.

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واندلعت اشتباكات مساحة بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها مدنية نابلس ومخيم بلاطة، خلال التصدي للقوات التي اقتحمت المخيم وداهمت عددا من المنازل وعاثت بها خرابا وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال يزن اشتية وأحمد الشافعي وأحمد كايد عقب اقتحام مخيم بلاطة، كما اعتقلت شابا من منزله في حارة الحشاشين بالمخيم.

ومن محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 3 نساء فلسطينيات من رام الله والبيرة.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عبلة سعدات زوجة الأمين العام للجبهة الشعبية الأسير أحمد سعدات من منزلها في البيرة.

كما اعتقلت تحرير بدران جابر بعد مداهمة منزلها في بيتونيا غرب رام الله، والطالبة في جامعة بيرزيت دعاء القاضي من منزلها في البيرة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شمال شرق رام الله، واعتقلت ثلاثة شبان واستولت على مركبتهم.

وشهدت الضفة العشرات من عمليات المقاومة بمختلف أشكالها ضد قوات الاحتلال والمستوطنين، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ورصد مركز معلومات فلسطين (معطى)، في تقريره اليومي، 24 عملا مقاوما في مختلف أنحاء الضفة والقدس، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وذلك ضمن معركة "طوفان الأقصى".

وتضمنت عمليات المقاومة التي رصدها مركز "معطى"، عملية طعن، واشتباك مسلح وإطلاق نار، وتفجير عبوات ناسفة، والتصدي للمستوطنين في 3 مواقع، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 16 موقعا، وخروج مظاهرتين، وأسفرت هذه العمليات عن إصابتين في صفوف جنود الاحتلال والمستوطنين.