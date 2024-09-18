مواجهات واعتقالات واشتباكات في عدة مناطق بالضفة

اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية في نابلس، ومنطقة قبر يوسف لتأمين اقتحامات المستوطنين. دارت اشتباكات مع مقاومين في مخيم بلاطة، فجر خلالها مقاومون عبوة في إحدى الآليات العسكرية. وأفاد الهلال الأحمر بإصابة شاب برصاص قوات الاحتلال في بلاطة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح فوجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، تركزت في مدينتي سلفيت وبيت لحم، فيما اندلعت مواجهات في عدة مناطق وسط اشتباكات على عدة محاور في نابلس أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.

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واعتقلت قوات الاختلال 22 فلسطينيا على الأقل من سلفيت، بعد حملة دهم واسعة للمنازل، وعرف من بين المعتقلين: مراد فتاش، علي فاتوني، ذياب عمران، عناد أبو لاوي، محمد يسار، مصعب يسار، مصطفى زهد، ضياء زهد، محمد راسم فاتوني، عبد الرحيم شاهين، عبد الرحمن شاهين، زيد زيادة، سمير دواهقة، أحمد عبد الفتاح معالي، محمد صلاح المصري، عبد القادر عزيز فتاش، المحامي/ سامي طه شاهين، أسامة دواهقة، فتحي أبو زاهر، سامي أبو زاهر، بلال رجب التري، حامد المصري

ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 15 فلسطينيا في حملة مداهمات واسعة، وشملت الاعتقالات مناطق مختلفة من المحافظة، بخاصة في قرية حوسان، حيث تم اعتقال 14 فلسطينيا من القرية بينهم أشقاء.

وأفاد نادي الأسير بأن المعتقلين هم: محمد رأفت حمامرة، ومحمد ياسر حمامرة، ومحمد جمال زعول، ومحمد علي سباتين، ويزن محمود زعول، وباسل محمد زعول، وقسام عميرة، وعبد الرحمن حمامرة، وبلال عوض حمامرة، وعبد الحميد سامي حمامرة، وقصي محمد سباتين، وقتاد ناصر شوشة، ومصطفى محمد سباتين، ويزن خالد الشوشة، كما تم اعتقال الشاب أرسلان مناصرة من قرية واد فوكين غرب بيت لحم.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية في نابلس، ومنطقة قبر يوسف لتأمين اقتحامات المستوطنين.

دارت اشتباكات مع مقاومين في مخيم بلاطة، فجر خلالها مقاومون عبوة في إحدى الآليات العسكرية. وأفاد الهلال الأحمر بإصابة شاب برصاص قوات الاحتلال في بلاطة.

وداهمت قوات الاحتلال مخيم الأمعري قضاء رام الله واعتلقت الشاب حمزة عقل قبل أن تنسحب، كما اعتقلت القوات الشاب طارق ناصر أبو مطر، بعد مداهمة منزله في قرية جفنا.

وداهمت قوات الاحتلال مناطق عدة بالضفة، أبرزها مخيم الفوار بالخليل، وشنت حملة اعتقالات.

ووفقا لنادي الأسير، فقد اعتقلت قوات الاحتلال كلاً من: محمود أبو وردة، ويعقوب الخطيب، وزكريا نصار، ويونس النجار، ومحمد موسى أبو هشهش، وسياف كمال أبو طعيمة، ومحمود القواسمة، وأيهم أكرم الشوابكة.

وقامت القوات بتفتيش منازل المعتقلين وتكسير محتوياتها، كما اعتدت على عدد من المعتقلين بالضرب المبرح قبل اقتيادهم إلى جهة غير معلومة.

وقررت وزارة التربية والتعليم تعليق دوام مدارس الفوار والريحية والحدب لهذا اليوم، بسبب استمرار اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الفوار.