الحرب على غزة: شهداء بغارات استهدفت تجمعات النازحين

واصلت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية ونسف المنازل، وطاول القصف مجموعات من النازحين في مخيم جباليا، وأطلقت الزوارق الحربية قذائفها غربي غزة، بينما جددت مدفعية قصف حي الزيتون ومحيط دوار دولة.

واصل الجيش الإسرائيلي، الخميس، هجماته على قطاع غزة، وذلك مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة، يومها الـ 349 على التوالي، مع استمرار استهداف المنازل المأهولة بالمدنيين وتجمعات الفلسطينيين والنازحين.

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ونفذ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات جديدة أوقعت المزيد من الشهداء، وذلك بعد أن ارتكب خلال الساعات الماضية مجازر جديدة بحق المدنيين.

وواصلت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية ونسف المنازل، وطاول القصف مجموعات من النازحين في مخيم جباليا، وأطلقت الزوارق الحربية قذائفها غربي غزة، بينما جددت مدفعية قصف حي الزيتون ومحيط دوار دولة.

وجدد الجيش الإسرائيلي استهدافه للطواقم الطبية والدفاع المدني، حيث نعت المديرية العامة للدفاع المدني، الرقيب مصعب عبد الله الكردي وزوجته الحامل، عقب استشهادهما إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلهما في منطقة الفاخورة.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 41 ألفا و272 شهيدا، بالإضافة لـ 95 ألفا و551 مصابا بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفقا لبيان وزارة الصحة الفلسطينية.