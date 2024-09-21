غزة: استشهاد أكثر من 990 من الكادر الصحي منذ 7 أكتوبر

أعلن وزارة الصحة في غزة مساء السبت، ارتفاع حصيلة شهداء الكادر الصحي إلى أكثر من 990 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال وزير الصحة، ماجد أبو رمضان، إن "فلسطين فقدت أكثر من 990 من الكادر الصحي منذ بداية عدوان الاحتلال على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بينهم أطباء واختصاصيون وممرضون وموظفي مهن طبية مساندة وإداريون ومسعفون".

وأوضح أن "قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 300 من الكادر، فيما دمرت العديد من المستشفيات وأخرجتها عن الخدمة".

وذكر أبو رمضان أن القصف الإسرائيلي تسبب أيضا بتوقف "130 سيارة إسعاف عن العمل، إضافة لمئات الانتهاكات بحق المنظومة الصحية كاملة في الضفة الغربية".

وتابع أن "الاستهداف المتعمد يُضاف لسلسلة الإجرام والعنف التي يمارسها الاحتلال بحق كوادر العمل الصحي بمختلف تخصصاتها، وأيضا مراكز العلاج وسيارات الإسعاف".

وأدان أبو رمضان استمرار إسرائيل استهداف "العاملين في المجال الصحي الإنساني"، قائلا "الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة القوانين الدولية والقوانين الإنسانية".

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الإنسانية والصحية "بزيادة الضغط على سلطات الاحتلال لوقف العدوان بشكل فوري، وفتح المعابر لإدخال مختلف أشكال الدعم الصحي، والسماح أيضا بخروج مئات المرضى والجرحى الذين يعانون من حالات صحية حرجة".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة بغزة "استشهاد 5 من العاملين بوزارة الصحة وإصابة آخرين نتيجة استهداف مخازن الوزارة بمنطقة مصبح بمدينة رفح جنوبي القطاع".

ومنذ بدء الحرب على القطاع، عمد الجيش الإسرائيلي إلى استهداف مستشفيات غزة ومنظومتها الصحية، وأخرج معظمها عن الخدمة، ما عرّض حياة الأطباء والعاملين والمرضى والجرحى للخطر، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وبحسب آخر حصيلة للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فقد استشهد 986 شخصا من الطواقم الطبية بوزارة الصحة جراء الحرب على القطاع.