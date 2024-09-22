الحرب على غزة: عشرات الشهداء بمجازر استهدفت مراكز النزوح

دارت اشتباكات عنيفة وسمعت انفجارات في محيط ملعب شيخ العيد، شمال مخيم الشابورة، شمالي مدينة رفح. شهدت الأيام الأخيرة ارتفاعا في حصيلة الشهداء جراء تصاعد القصف العنيف على مخيمات النزوح.

جدد الجيش الإسرائيلي، الأحد، هجماته البرية والجوية والبحرية على قطاع غزة، وذلك مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ352، وسط ارتكاب مجازر بحق المدنيين النازحين في القطاع.

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وواصل الجيش الإسرائيلي الغارات والقصف المدفعي على مناطق متفرقة بالقطاع، خصوصا مراكز النزوح التي يتجمع فيها المدنيون، وذلك بعدما دمرت منازلهم وتقطعت بهم السبل.

ونفذ الجيش الإسرائيلي مجازر جديدة بحق النازحين في حي الزيتون ودير البلح مما أدى لاستشهاد 119 وإصابة 209 آخرين خلال 24 ساعة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وشهدت الأيام الأخيرة ارتفاعا في حصيلة الشهداء جراء تصاعد القصف العنيف على مخيمات النزوح.

وعلى صعيد التطورات الميدانية، دارت اشتباكات عنيفة وسمعت انفجارات في محيط ملعب شيخ العيد، شمال مخيم الشابورة، شمالي مدينة رفح.

وأظهرت فيديوهات بثتها كتائب القسام سلسلة عمليات استهدفت جنود وآليات الجيش الإسرائيلي، آخرها السيطرة على آلية مفخخة وتفكيكها، ويأتي ذلك خلافا لما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "دحر" لواء حماس في رفح.