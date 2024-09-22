مواجهات واعتقالات واعتداءات المستوطنين تتواصل بالضفة

واصل مستوطنون لليوم الـ12 على التوالي، أعمال التجريف والتوسعة في الجبل الشامي وجبل الرأس بقرية أم صفا، شمال رام الله.أقام عشرات المستوطنين بعد منتصف الليلة الماضية وحتى ساعات الصباح الأولى من اليوم الأحد، حفلا غنائيا في قرية عرب المليحات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر الأحد، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، وذلك في وقت واصل عصابات المستوطنين تنفيذ اعتداءات على ممتلكات الفلسطينيين ووضع اليد على أراضيهم بقوة السلاح.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

واعتقلت قوات الاحتلال معاذ خليل حسن زين من بلدة يطا قضاء الخليل، وذلك بعد مداهمة منزله، كما فتشت عدة منازل بالبلدة وعبثت بمحتوياتها.

وداهمت القوات منزل عائلة خالد أبو حماد في مخيم الفوار، ومنزل حسن عيسى البطاط في بلدة الظاهرية، وفتشتهما.

وتسببت قوات الاحتلال بانقلاب مركبة وإصابة سائقها بجروح في يطا، بعد مطاردتها.

وشدد قوات الاحتلال من اجراءاتها العسكرية على مداخل المخيمات ونكلت بالمواطنين، وأغلقت البوابات الحديدية، ومداخل البلدات ومدينة الخليل، وأعاقت حركة الفلسطينيين.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، بلدة حجة شرق قلقيلية، والبلدة القديمة في نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال بعدة آليات عسكرية اقتحمت حجة، وداهمت محال تجارية، دون التبليغ عن اعتقالات.

واعتقلت قوات الاحتلال سعد إسماعيل شوشة من قرية حوسان قضاء بيت لحم، وحازم محمود داوود الزير من حرملة شرقا بعد مداهمة منزليهما.

وأصيب، فجر اليوم الأحد، شاب بالرصاص الحي في القدم، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال وسط مدينة رام الله.

وأفادت مصادر طبية محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت وسط مدينة رام الله، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام بكثافة على دوار المنارة والشوارع المحيطة بوسط المدينة.

مستوطنون يواصلون أعمال تجريف في أراضي أم صفا

وواصل مستوطنون لليوم الـ12 على التوالي، أعمال التجريف والتوسعة في الجبل الشامي وجبل الرأس بقرية أم صفا، شمال رام الله.

وقال رئيس مجلس قروي أم صفا، مروان صباح، إن أعمال الحفر متواصلة، فيما أقام المستوطنون خيامًا ومنعوا الاقتراب من المنطقة.

ولفت إلى أن الجيش متواجد على مدار الساعة لتوفير الحماية للمستوطنين.

وأشار صباح إلى أن "المنطقة المستهدفة تبلغ مساحتها نحو 500 دونم، وأن المستوطنين قاموا بعمليات التجريف ونصب الخيام تحت حماية الجيش ".

وبيّن أن "سلطات الاحتلال سبق أن صادرت نحو 4 آلاف دونم من أراضي القرية، على مدار عدة سنوات، وبذرائع مختلفة"، لافتا إلى أن "القرية مصنفة ج حسب تصنيفات اتفاق أوسلو".

وناشد صباح بتدخل دولي لمنع المستوطنين من مصادرة الأراضي والاستيلاء عليها، وتنفيذ مخططهم بإقامة بؤرة استيطانية جديدة.

مستوطنون يقيمون حفلا غنائيا في عرب المليحات

أقام عشرات المستوطنين بعد منتصف الليلة الماضية وحتى ساعات الصباح الأولى من اليوم الأحد، حفلا غنائيا في قرية عرب المليحات في المعرجات شمال غرب أريحا، بعد اقتحامه بحماية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا تجمع عرب المليحات بعد منتصف الليلة الماضية بحماية من جيش الاحتلال، ونظموا حفلا غنائيا تخلله رقصات "تلمودية" داخله، فيما تجولت مركبات أمن تابعة للاحتلال الإسرائيلي لحمايتهم وتأمين الاحتفالات.

وأشار مليحات، إلى أن هذه الممارسات والانتهاكات تندرج في إطار تبادل الأدوار مع المستوطنين، حيث سمحت قوات الاحتلال لمستوطنيها بإقامة هذا الحفل في إطار فرض هيمنتها الكاملة على المنطقة ومحيطها، في وقت يحاصر فيه المواطنين وتنفذ ضدهم هجمات يومية.