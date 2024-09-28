غارات عنيفة على قطاع غزة تسفر عن شهداء وجرحى

في حي الجنينة شرق مدينة رفح، شنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة جدا، تسببت في دمار وتسجيل إصابات، بينما استهدفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شمال غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ ساعات الفجر الأولى لليوم السبت، شن غارات جوية وتنفيذ القصف المدفعي الإسرائيلي، مستهدفا عدة مناطق في القطاع.

في حي الجنينة شرق مدينة رفح، شنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة جدا، تسببت في دمار وتسجيل إصابات، بينما استهدفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شمال غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي النصيرات، أدى قصف إسرائيلي على منزل مأهول بالسكان يعود لعائلة "حرب" في بلوك C إلى استشهاد شخصين وسقوط عدد من الجرحى. كما شنت طائرات الاحتلال غارة أخرى على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أدى إلى استشهاد 41,534 شخصا وإصابة 96,092 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، حيث لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض في ظل صعوبة وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.