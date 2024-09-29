الحرب على غزة: غارات مكثفة على القطاع ونسف مربعات سكنية بالنصيرات

استهدفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شمال غرب النصيرات وسط القطاع، وشارع الجلاء وسط مدينة غزة، ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى جلهم من النساء والأطفال وكبار السن.

دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة، الأحد، يومها الـ359، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته البرية والجوية والبحرية على مختلف أنحاء القطاع.

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وشنت الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مدينة رفح، تسببت في دمار للمنازل، في وقت واصلت القوات الإسرائيلية نسف المربعات السكنية في مخيم النصيرات ومهاجمة المناطق المأهولة والمنازل في حي الدرج، ومخيم جباليا ودير البلح.

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شمال غرب النصيرات وسط القطاع، وشارع الجلاء وسط مدينة غزة، ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى جلهم من النساء والأطفال وكبار السن.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي العسكري المستمر على قطاع غزة إلى 41 ألفا و586 شهيدا، بالإضافة لـ 96 ألفا و210 مصابا بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023 الماضي، وفق معطيات وزارة الصحة في غزة.