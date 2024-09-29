رام الله: جدار شائك يتهدد بعزل 8 آلاف دونم عن سنجل

قال رئيس بلدية سنجل معتز طوافشة، إن آليات الاحتلال شرعت بتجريف أراضي البلدة، تمهيدا لوضع جدار شائك على طول شارع "60"، ويمتد على طول أكثر من كيلو متر بارتفاع 4 أمتار.

وضع اليد على 30 دونما، لصالح بناء الجدار (Getty Images)

شرعت آليات وجرافات للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بتجريف أراضٍ في بلدة سنجل شمال رام الله في الضفة الغربية المحتلة، المحاذية للشارع الرئيس، تمهيدا لإقامة جدار شائك.

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وقال رئيس بلدية سنجل معتز طوافشة، إن آليات الاحتلال شرعت بتجريف أراضي البلدة، تمهيدا لوضع جدار شائك على طول شارع "60"، ويمتد على طول أكثر من كيلو متر بارتفاع 4 أمتار.

وأشار إلى أن الاحتلال أخطر أهالي البلدة مطلع العام الحالي بوضع اليد على 30 دونما، لصالح بناء الجدار، الذي من شأنه أن يعزل سنجل عن الشارع الرئيس، ويحرم المواطنين من الوصول لأراضيهم خلف الجدار التي تقدر مساحتها بأكثر من 8000 دونم.

وفي إطار سياسة التضييق على الفلسطينيين في الضفة، أغلقت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، حاجزي دوتان والريحان العسكريين، المقامين على أراضي بلدة برطعة قضاء جنين.

وقال رئيس بلدية برطعة غسان قبها، إن قوات الاحتلال أغلقت الحاجزين، وكثفت من تواجدها العسكري عليهما، ودققت في هويات المواطنين، ومنعت المركبات من العبور.

وأضاف، أن قوات الاحتلال قررت اغلاق حاجز الريحان حتى يوم غد الإثنين، ما يعني حرمان المواطنين من الوصول إلى مراكز عملهم، والدخول والخروج من البلدة.