أنباء عن شهداء بقصف الاحتلال مركبة قرب جنين

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلاح الجو قصف مركبة كان يستقلها مجموعة من المسلحين في جنين من طائرة مسيَرة. وبحسب مصادر محلية فلسطينية، فإن طيران الاحتلال ينفذ غارة تستهدف موقعا قرب قرية صير قضاء مدينة جنين شمال الضفة.

قصفت مسيرة إسرائيلية صباح اليوم الأحد، مركبة فلسطينية في قرية صير قضاء جنين بالضفة الغربية المحتلة، حيث كان بداخلها على ما يبدو 4 شبان، حيث أوضحت المعلومات الأولية أنهم استشهدوا.

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وهاجمت طائرة مسيرة لسلاح الجو الإسرائيلي، مجموعة مسلحة في منطقة جنين بالضفة، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلاح الجو قصف مركبة كان يستقلها مجموعة من المسلحين في جنين من طائرة مسيرة.

وقال مدير جمعية الهلال الأحمر في جنين محمود السعدي إن طواقمه تلقت بلاغا بقصف مركبة في قرية صير، لكن قوات الاحتلال المتواجدة في المنطقة منعت مركبات الإسعاف من الاقتراب من المركبة المقصوفة.

وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من مكان القصف، فيما لم تعرف تفاصيل إضافية عن المركبة، ومصير من كانوا فيها.

وبحسب مصادر محلية فلسطينية، فإن طيران الاحتلال نفذ غارة استهدفت موقعا قرب قرية صير قضاء مدينة جنين شمال الضفة.

ودفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بقوات معززة إلى مكان القصف في بلدة صير قضاء جنين.