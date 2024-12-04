استشهاد فتى برصاص شرطة الاحتلال بالقدس

استشهد 80 مقدسيا، وأصيب 280 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في 7 تشرين أول/أكتوبر 2023، وحتى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الثاني الماضي.

استشهد، فجر اليوم الاربعاء، فتى فلسطيني متأثرا بإصابته، مساء الثلاثاء، برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

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وأعلنت محافظة القدس في بيان لها عن استشهاد الفتى عمر حسام يعقوب شويكي (17 عاما)، من منطقة الثوري بالقدس، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.

ورفضت شرطة الاحتلال لعدة ساعات الإفصاح عن أي معلومات تخصه، حتى للمحامين الموكلين من قبل العائلة لمتابعة وضع ابنهم، قبل استدعاء والده للتحقيق وإبلاغه باستشهاد نجله عمر شويكي.

واقتحمت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال محيط منزل عائلة الفتى عمر شويكي في بلدة سلوان بالقدس.

ومساء الثلاثاء، أصابت قوات الاحتلال مقدسيا بالرصاص واعتقلته، في بلدة سلوان، على ما أفاد مركز معلومات وادي حلوة.

وأفادت محافظة القدس، في بيان مقتضب، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه شاب لم تعرف هويته بعد، في بلدة سلوان، واعتقلته بعد إصابته.

واستشهد 80 مقدسيا، وأصيب 280 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في 7 تشرين أول/أكتوبر 2023، وحتى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الثاني الماضي.