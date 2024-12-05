حماس توافق على مقترح مصريّ لتشكيل لجنة لإدارة غزة بعد الحرب

قالت حماس: "أبلغ الوفد موافقة الحركة على المقترح المقدم من الأشقاء في مصر، بشأن تشكيل لجنة الإسناد المجتمعيّ، عبر آليات وطنية جامعة"؛ ولفتت إلى أن "وفد الحركة أجرى لقاءات مع عدد من الشخصيات الوطنية والاعتبارية الفلسطينية المتواجدة في القاهرة".

أعلنت حركة حماس، اليوم الخميس، موافقتها على مقترح مصريّ بشأن تشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة قطاع غزة، الذي يشهد إبادة إسرائيلية منذ أكثر من عام.

وقالت في بيان: "اختتم وفد قيادة حركة حماس لقاءاته في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أجرى الوفد حوارا معمقا مع حركة فتح حول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة على طريق تطبيق ما تم التوافق عليه وطنيا من اتفاقات شاملة لتحقيق الوحدة الوطنية والإنهاء الكامل للانقسام وآثاره المتعددة".

وأضافت حماس: "أبلغ الوفد موافقة الحركة على المقترح المقدم من الأشقاء في مصر، بشأن تشكيل لجنة الإسناد المجتمعيّ، عبر آليات وطنية جامعة".

وتابعت: "كما أجرى الوفد لقاءً مع قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث بحثا مجمل التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية".

ولفتت حماس إلى أن "وفد الحركة أجرى لقاءات مع عدد من الشخصيات الوطنية والاعتبارية الفلسطينية المتواجدة في القاهرة، حيث تم وضعهم في صورة اللقاءات التي تمت مع حركة فتح وموقف الحركة تجاه المقترح المصري في الإطار الوطني".

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة، أكثر من 150 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

كما تتحدى إسرائيل قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.