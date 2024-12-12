15 شهيدا بقصف إسرائيلي استهدف عناصر تأمين المساعدات بغزة

أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الخميس، أن الاحتلال يستولي على المساعدات الإنسانية التي تصل لقطاع غزة، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات الإغاثية اضطرت لسحب طواقمها إثر الاستهدافات الإسرائيلية.

استشهد 15 فلسطينيا وأُصيب آخرون، فجر اليوم الخميس، بقصفٍ إسرائيلي استهدف عناصر تأمين المساعدات، قرب منطقة الأكواخ على شارع الرشيد، شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

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وأكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الخميس، أن الاحتلال يستولي على المساعدات الإنسانية التي تصل لقطاع غزة، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات الإغاثية اضطرت لسحب طواقمها إثر الاستهدافات الإسرائيلية.

ولفت المتحدث باسم الإعلامي الحكومي، تيسير محيسن، بتصريحات إعلامية أن استهداف الاحتلال لطواقم تأمين المساعدات للقطاع، هو مسلسل متكرر يهدف لزعزة الواقع الحياتي.

وأشار محيسن إلى إن الاحتلال ما يزال يمعن في عمليات القتل والإبادة في القطاع، بهذه الحرب الممتدة لأكثر من عام وشهرين، مؤكدا أن طائرات الاحتلال تستهدف المنازل والتجمعات السكانية بشكل متواصل.

وعلى مدار شهور الحرب الدموية الماضية، تعمّد الاحتلال نشر الفلتان وتغذية الفوضى من خلال استهداف عناصر الشرطة ومقارّها، والقائمين على تأمين دخول المساعدات من اللجان الشعبية التي جرى تشكيلها من جميع فئات المجتمع؛ لإفشال مخططات الاحتلال بقطاع غزة.