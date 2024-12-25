"مساحة الحزن أكبر".. مسيحيو غزة يؤدون قداس عيد الميلاد

أدى مسيحيون فلسطينيون قداس منتصف الليل في كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية، بمجمع دير اللاتين، وسط مدينة غزة، ضمن الطقوس الدينية لعيد الميلاد، وسط أجواء من الحزن والمعاناة.

وللعام الثاني على التوالي، يحل عيد الميلاد على المسيحيين في غزة، وسط ظروف قاسية ودون أي مظاهر للاحتفال، بسبب استمرار الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ويحتفل المسيحيون الكاثوليك بالعيد ليلة 24 - 25 كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، بحسب التقويم الغربي، فيما تحتفل الطوائف الشرقية في 7 كانون الثاني/ يناير.

واعتاد مسيحيو غزة، كل عام، تزيين جدران الكنيسة بالأنوار، فيما يتم إشراك الأطفال في بعض الطقوس، مثل حمل الشموع ودق الطبول، لكن هذه المظاهر غابت هذا العام بسبب الحرب.

فالكنيسة نفسها تعرضت، على مدى أشهر الإبادة الإسرائيلية، لقصف واستهداف بالقذائف والنيران، ما ألحق بها أضرارا واسعة وتسبب بسقوط قتلى وجرحى.

أصوات الترانيم، التي تردد صداها في الكنيسة بانسيابية، بددها ضجيج طائرات الاستطلاع الإسرائيلية المسيرة، التي تحلق على ارتفاعات منخفضة في سماء غزة ولا تكاد تفارقها.

"لا مساحة للفرح"

إلياس الجلدة، الذي تواجد في الكنيسة، قال في حديثه للأناضول: إنه "لا يوجد متسع أو مساحة للفرح" في هذا العام.

وأضاف الجلدة، وهو عضو مجلس وكلاء الكنيسة الأرثوذكسية العربية: "المساحة الأكبر للحزن والألم، في ظل ما نشهده من حرب مجنونة على قطاع غزة، وما نعيشه وسط هذا الدمار".

وأوضح أن الطائفة المسيحية في غزة فقدت "عشرات الشهداء" خلال حرب الإبادة، متابعاً: "سقطوا دون ذنب سوى أنهم ولدوا في هذا المكان".

وأعرب الجلدة عن أمله في انتهاء الحرب، لافتاً إلى أنهم يترقبون سماع أخبار تفيد بوقف العدوان على غزة.

وفي ختام حديثه، قال عن رسالته بمناسبة عيد الميلاد: "رسالة السلام والمحبة والأمل المتجدد، في أن تنتهي الحرب، ويعود الأمل والأمان والاستقرار والحياة الطبيعية".

"عام مليء بالشهداء"

يقول أحد المسيحيين المشاركين في القداس، إن هذا العام كان "مليئاً بالشهداء والنزوح وشتى أنواع المعاناة".

وتابع في حديثه إننا "نحتفل بعيد الميلاد المجيد في كنيسة العائلة المقدسة، وقد فقدنا كثيرا من الأصدقاء".

وأعرب عن أمنياته في أن يحل السلام على مدينة غزة في الأعوام القادمة.

وعلى مدى عقود، تناقصت أعداد المسيحيين في غزة بفعل الهجرة، وقبل الإبادة الجماعية كان عددهم لا يزيد على 2000 شخص، حسب مؤسسات مسيحية.

ويتبع نحو 70 بالمئة من مسيحيي قطاع غزة طائفة الروم الأرثوذكس، بينما يتبع البقية طائفة اللاتين الكاثوليك.

ولم يسلم مسيحيو غزة من الحرب الإسرائيلية المدمرة والغارات العنيفة والمكثفة؛ فقد تعرضت كنيسة "دير اللاتين" لعدة استهدافات خلال حرب الإبادة.

وخلال الإبادة الإسرائيلية المستمرة في القطاع، تضررت 3 كنائس بشكل كبير، كذلك استهدف الجيش الإسرائيلي المركز الثقافي الأرثوذكسي في حي الرمال الجنوبي، غرب مدينة غزة، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي.

وبدعم أميركي، يرتكب الاحتلال الإسرائيل، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.